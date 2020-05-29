Минтруд предложил особый порядок увольнений и простоя во время пандемии

Москва, 29 мая. Минтруд РФ подготовил документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простоя во время пандемии COVID-19.

Как сообщает РБК, документ разработан в целях «упрощения взаимодействия работодателя и работников» в условиях пандемии коронавируса. В ведомстве уточнили, что пока документ представляет собой «свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства». В настоящее время он направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В Трудовом кодексе РФ прописаны три основных способа оптимизации персонала: введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день. Конкретных мер по действию работодателей и работников во время карантинных мер нет.

Документ предлагает установить, что в период вынужденной остановки деятельности компании из-за пандемии сотрудников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя, а только по инициативе работника или соглашению сторон.

В проекте постановления при этом не прописано, что во время карантина работодатель не может решить сократить штат или численность персонала. Если это происходит, и срок уведомления сотрудников истекает в период карантина, увольнение должно производиться только после его завершения.

На работников, в отношении которых не действуют ограничительные меры, введение простоя осуществляется по действующему законодательству.

В документе также отмечается, что во время карантина работникам может быть предоставлен отпуск по согласованию с работодателем. Однако есть пункт, согласно которому «временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска».

Минтруд также настаивает, чтобы сотрудников предупреждали не менее чем за неделю о том, что вводится сменный режим «для рассредоточения работников в помещениях».

Ранее Минтруд предложил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице. Согласно инициативе ведомства, минимальные выплаты по безработице должны вырасти до 4,5 тыс. рублей сроком на три месяца. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил, что пособие по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только тех, кто лишился работы во время пандемии.

Неделей ранее сообщалось, что по итогам текущего года Минэкономразвития ожидает роста безработицы. По данным ведомства, рост безработицы по итогам текущего года составит 5,7%, что станет максимумом с 2011 года, когда уровень безработицы составлял 6,5%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель опустился до 4,6%.