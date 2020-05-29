В Минздраве назвали нетипичные признаки COVID-19 у пожилых

Москва, 29 мая. Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипичное — лишь у 20% заболевших проявляется лихорадка. Это говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы, заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Ткачева отметила, что в большинстве случаев заболевание протекает у пожилых людей атипично. У молодых людей часто наблюдалась лихорадка, однако у пожилых она фиксируется только в 20% случаев.

«То есть мы видим отсутствие ответа должного иммунной системы на эту инфекцию», — цитирует РИА Новости специалиста.

Ткачева также добавила, что у пожилых людей во время болезни могут проявляться нарушения памяти, потеря аппетита, слабость и снижение физической активности.

Ранее директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева в интервью RT подтвердила, что люди с эндокринопатиями входят в группу риска при заражении коронавирусом. Речь идет о пациентах «с системными поражениями, с сахарным диабетом (СД), полиорганными нарушениями», болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями. По ее словам, «смертность таких пациентов в условиях нынешней пандемии в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей».

Напомним, 11 марта ВОЗ признала вспышку COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире заражены более 5,8 млн человек, более 360 тыс. умерли. В России, по данным на 28 мая, коронавирус выявили у 379 051 человека, 4142 пациентов скончались.