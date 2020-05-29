«Аэрофлот» ввел запрет на перевозку пассажиров без масок и перчаток

Москва, 29 мая. «Аэрофлот» изменил правила перевозок в соответствии с требованиями Росавиации и Роспотребнадзора. Во время всего полета пассажиры будут обязаны находится в маске и перчатках.

«Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

При длительных перелетах пассажиры обязаны менять маску каждые три часа. При необходимости сменную маску предоставит бортпроводник.

У пассажиров также будут в обязательном порядке проверять температуру перед посадкой в самолет. Если она будет выше 37, пассажира не пустят в самолет. Свободное передвижение по салону самолета будет запрещено. Исключение составит только поход в туалет.

В середине мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что спад в авиации стал самым серьезным по сравнению с другими видами транспорта. По его словам, из-за коронавируса объем перевозок внутри страны упал на 85%. В связи с этим Путин указал на необходимость обеспечить надежное и качественное авиасообщение в России.

Позднее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что авиасообщение внутри РФ будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах. При этом он добавил, что авиакомпании и аэропорты «находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок».