Хлопок газа произошел в жилом доме Амурска, есть пострадавшие

Амурск, 29 мая. В городе Амурск Хабаровского края произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил источник в экстренных службах.

По данным регионального ГУ МЧС, ЧП произошло в 06.55 по местному времени (23.55 по Москве) в доме №10 на улице Амурской.

«Незамедлительно были направлены пожарные подразделения. По прибытию первого расчета установлено, что хлопок произошел в третьем подъезде на третьем этаже в квартире. В 07.15 пожар ликвидирован на площади 45 квадратных метров», — сообщили ФАН в экстренных службах.

На данный момент известно, что в результате хлопка пострадал один человек. В настоящее время он доставлен в местную ЦРБ. Несущие конструкции здания не пострадали. Во время ликвидации возгорания из дома было эвакуировано восемь человек.

В тушении пожара принимало участие 27 специалистов и 6 пожарных машин. На данный момент на месте работают эксперты пожарного надзора и газовой службы. Причины произошедшего выясняются.