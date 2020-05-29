Сильные заморозки ожидают в нескольких российских регионах

Москва, 29 мая. Синоптики предупреждают жителей Томской, Кемеровской, Иркутской областей, республик Алтай и Тыва, а также в южных районов Красноярского края о предстоящих заморозках. В отдельных регионах столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.

«Там жара закончилась, и в Томской области прогнозируются заморозки до 3 трех градусов, в Алтае — до минус 2, в южных районах Красноярского края — до минус 5», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанда уточнил, что в Тыве ожидается до минус 7 градусов, в Кемеровской области — до минус 2 градусов, в Иркутской области столбики термометров опустятся до минус 5 градусов.

Почти во всех перечисленных регионах заморозки будут наблюдаться в течение двух ближайших дней.

Ранее Вильфанд сообщил, что первый день лета в европейской части России будет довольно прохладным. До конца недели будет 20–23 градуса в центре Европейской России, но уже с 1 июня ожидается понижение температуры. Как отметил Вильфанд, заморозков не будет, однако температура не поднимется выше 12–15 градусов. Эта погода продержится несколько дней.

Напомним, что согласно расчетам синоптиков, с апреля по сентябрь средние температурные значения в России будут в пределах нормы или немного больше нее. В июне аномальное тепло ожидается в Уральском и в северной части Сибирского федеральных округов.