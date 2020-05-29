Трамп выпустил указ о регулировании работы соцсетей в США

Вашингтон, 29 мая. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Как пояснил глава Белого дома, ранее различные интернет-платформы имели беспрецедентную защиту от ответственности.

«Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Но это не так», — сказал он.

При этом было отмечено, что документ призван установить регулирование работы социальных сетей на основании раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. По мнению Трампа, принятие соответствующего указа является большим решением, поскольку теперь соцсети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не смогут уходить от ответственности. Президент США также поручил Федеральной комиссии по торговле следить за тем, чтобы социальные сети не участвовали в действиях, вводящих в заблуждение или наносящих вред торговле.

Напомним, ранее Трамп отметил, что допускает возможность закрытия сервиса микроблогов Twitter. В настоящее время глава государства планирует обсудить данный вопрос с юристами. По словам главы Белого дома, есть много других социальных сетей, которые можно было использовать вместо Twitter.