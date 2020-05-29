Трамп не исключил возможность закрытия Twitter

Вашингтон, 29 мая. Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет принято решение о запрете деятельности компании Twitter, глава Белого дома намерен проконсультироваться по этому вопросу с юристами.

«Я мог бы закрыть его [Twitter], насколько я знаю. Но я должен пройти юридические процедуры. Не знаю как [закрыть], я должен проконсультироваться с юристами», — заявил Трамп журналистам.

При этом добавил, что «если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал». По словам главы Белого дома, есть много других социальных сетей, которые можно было использовать вместо Twitter.

Данное заявление американский президент сделал перед подписанием указа о регулировании работы социальных сетей.

Незадолго до этого он сообщил, что не задумываясь удалил бы свой аккаунт в Twitter, если бы американские СМИ «не были лживыми». Трамп уточнил, что когда видит «историю, которая неверна», он комментирует это в соцсетях, чтобы все могли прочитать. Таким образом, по его словам, он может «опровергать лживые СМИ».

Недовольство Трампа работой соцсети вызвал инцидент, произошедшей в минувшую среду: впервые модераторы Twitter отметили твиты президента США меткой, означающей, что в публикации содержится неправда.

Позднее глава Facebook Марк Цукерберг, комментируя ситуацию вокруг твита Трампа, подчеркнул, что у его компании и Twitter «разная политика», передавал RT. При этом он уточнил, что «Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн».