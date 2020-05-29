Генсек ООН назвал страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Нью-Йорк, 29 мая. Наивысшая смертность от COVID-19 фиксируется в йеменском Адене: здесь умирают 17% заболевших, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19: 17% из тех, кто заболел, умирают», — сообщил журналистам Гутерреш.

По словам генсека ООН, ситуация в Йемене является абсолютно трагической. По его словам, в скором времени пройдет конференция по объявлению взносов. Гутерреш выразил надежду, что международное сообщество в солидарности с народом Йемена полностью профинансирует заявку, которая будет представлена.

В середине мая Совет мира и безопасности Африканского союза (СМБ АС) призвал Совбез ООН помочь борьбе африканских стран с пандемией COVID-19, передавал RT. В организации также заявили о глубокой озабоченности в связи с продолжающейся пандемией коронавируса на Африканском континенте.

В четверг число жертв коронавируса во всем мире превысило отметку в 358 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. По данным на вечер 28 мая, в мире коронавирус выявлен у 5 765 094 человек, зафиксировано 358 369 тыс. летальных случаев. Больше всего зараженных COVID-19 фиксируется в США — 1 717 756 человек.