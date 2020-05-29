Московский таксист рассказал, как спас девушку девушку от насильников

Москва, 29 мая. В Подмосковье девушка спаслась от насильников, попросив помощи у таксиста. Жертва вызвала машину и попросила срочно позвонить в полицию, рассказал водитель такси Дмитрий Филин.

Как пояснил мужчина, ему поступил вызов и он приехал на указанный адрес в Троицке. В этот момент в чате приложения ему начали поступать сообщения. Пассажирка писала, что ей требуется помощь. Как поясняет Дмитрий Филин, сначала он не понял, о чем идет речь, поэтому решил разобраться на месте.

«И тут она пишет, что ее насильно удерживают и насилуют. На адресе никого не было. Она пишет: «Вызовете на этот адрес, где я нахожусь полицию». Я позвонил в 112, объяснил ситуацию, меня соединили с полицией», — рассказал таксист «Пятому каналу».

Мужчина передал правоохранителям всю информацию о девушке. Через приложение она отправила ему свое имя, фамилию, номер телефона и дату рождения. Таксист прождал еще час на месте, но никто из экстренных служб не появился. Вскоре водителю позвонили из Троицкого отдела полиции и сообщили, что все преступники пойманы. Насильники находились в районе Коммунарки.

Напомним, ранее в Петербурге местная жительница отбилась от насильника. Инцидент произошел ночью 15 февраля в Красносельском районе. На 29-летнюю девушку напал неизвестный и втащил ее в парадную дома на улице Партизана Германа. Однако жертве удалось укусить мужчину, после чего насильник решил сбежать с места преступления.