В Москве в «Яндекс-Картах» начал работать сервис с расписанием прогулок

Москва, 29 мая. Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах», сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«На «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома», — уточнил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня все жители Москвы смогут выходить на прогулки и заниматься спортом. Однако будет действовать ряд ограничений. В частности, спортом можно будет заниматься каждый день до 09.00. Для прогулок отведено время с 9.00 до 21.00, но не больше трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной.

Обязательным требование остается ношение защитной маски.

Выходить на прогулку смогут и люди старше 65 лет, которые до этого должны были в обязательном порядке соблюдать самоизоляцию. Послабления не коснуться тех, у кого стоит диагноз коронавирус или ОРВИ, а также люди, контактировавшие с инфицированными.

Цифровой пропуск для прогулок не понадобится. Однако если до парка нужно будет ехать на машине, придется оформлять разовый цифровой пропуск для личных поездок.

В четверг Собянин заявил, что режим ограничений будет сохраняться в городе до появления вакцины от коронавирусной инфекции. Градоначальник не уточнил, что конкретно имеется в виду под понятием «режим самосохранения», но добавил, что в столице уже начался переход к нормальной жизни. Он отметил, что горожане не должны жить взаперти все время.

За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, передавал RT. Таким образом, общее число летальных случаев в столице достигло 2330 человек.