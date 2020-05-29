Миро раскритиковала Пугачеву, назвав ее «трухлявой примадонной»

Москва, 29 мая. Примадонне российского шоу-бизнеса уже давно пора на пенсию. Об этом заявила скандальный блогер Лена Миро, имея в виду российскую певицу Аллу Пугачеву. В своей новой статье на Live Journal Миро раскритиковала всю отечественную эстраду, сравнив ее с зарубежными исполнителями.

Свою новую критическую статью Миро не адресует кому-то лично из российских звезд. Тем не менее она заявляет, что в настоящее время в отечественном шоу-бизнесе царит «серость, убожество, ничтожность». Она не называет имена, но в тексте косвенно упоминаются Никас Сафронов и Евгений Плющенко. Миро считает, что в отличие от российской эстрады, на Западе артисты «занимаются своим делом не ради денег, а потому что не могут не заниматься».

«А у нас же — трухлявая примадонна пытается сопатить прокуренным голосом. Стыд и позор. Ей бы лет 40 назад успокоиться и упокоиться, но нет, она продолжает себя позорить. Почему так? Да потому, что денег мало», — заявлет Лена Миро.

Она считает, что за рубежом музыкант способен обеспечить себе всю жизнь выпуском одного альбома и заниматься творчеством, а российские артисты вынуждены «лезть в скандалы и позориться».

Напомним, ранее Миро раскритиковала гендиректора Первого канала Константина Эрнста из-за рождения сына в неравном по возрасту браке.