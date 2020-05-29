Москва, 29 мая. Российский журналист Сергей Мохнаткин умер в возрасте 66 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Виктор Шендерович.

«Умер Сергей Мохнаткин», — написал Шендерович около часа назад.

Мохнаткин являлся лауреатом международной премии Московской Хельсинкской группы «За мужество, проявленное в защите прав человека».

Напомним, ранее в Москве в возрасте 52 лет скончался писатель и публицист Константин Крылов. Об этом сообщила супруга писателя. Крылов возглавлял организацию «Русское общественное движение», являлся президентом «РОД-Россия», членом ЦК Конгресса русских общин. C 2007 года занял пост редактора газеты «Русский марш».