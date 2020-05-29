Трамп рассказал, как при помощи Twitter борется со «лживыми» СМИ

Вашингтон, 29 мая. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он удалил бы свой аккаунт в Twitter, если бы СМИ в США не были такими лживыми.

«Если бы вы не были лживыми, я бы даже раздумывать не стал, я бы сделал это в одно мгновение. Но новости лживые. <…> Если бы у нас была честная пресса в этой стране, я бы сделал это незамедлительно», — сообщил глава Белого дома.

Данное заявление американский президент сделал перед подписанием указа о регулировании работы социальных сетей.

Трамп уточнил, что когда видит «историю, которая неверна», он комментирует это в соцсетях, чтобы все могли прочитать.

«Таким образом я могу опровергать лживые СМИ, это очень важно», — подчеркнул глава государства.

Напомним, в минувшую среду модераторы соцсети Twitter впервые отметили твиты Трампа меткой, означающей, что в публикации содержится неправда.

Трамп опубликовал два твита, в которых подверг критике голосование по почте, назвав его «непрозрачным» и «мошенническим». По его словам, такие выборы «будут сфабрикованными». В итоге Twitter пометил твиты Трампа предложением получить информацию о реальной ситуации с голосованием по почте. При нажатии на метку открывалось сообщение, в котором соцсеть обвиняет Трампа в неподтвержденных заявлениях о голосовании по почте, ссылаясь на такие СМИ, как CNN и Washington Post, которые приводят мнение экспертов, утверждающих, что такой способ голосования крайне редко ведет к подлогу и фальсификациям на выборах.

Позднее глава Facebook Марк Цукерберг, комментируя ситуацию вокруг твита Трампа, подчеркнул, что у его компании и Twitter «разная политика», передавал RT. При этом он добавил, что «Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн, особенно компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны делать это».