Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в германский порт

Москва, 28 мая. Трубоукладчик «Газпром флота» «Академик Черский», являющийся возможным достройщиком «Северного потока — 2», вернулся в порт Мукран на севере Германии. Здесь находится логистический терминал проекта строительства газопровода.

В четверг судно вышло из порта и направилось на юго-восток. «Академик Черский» отошел недалеко от порта и остановилось в заливе Прорер Вик напротив Бинца. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания судов, теперь судно-трубоукладчик вернулось в порт Мукран.

В компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG уточнили, что трубы для строительства газопровода хранятся на терминале. На соседнем причале в Мукране находится трубоукладочная баржа «Фортуна» российского АО МРТС. Ее ранее также называли одним из претендентов на участие в завершении строительства «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 млрд кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса. Категорически против проекта выступают США, Украина и отдельные страны ЕС. Работы по «СП-2» были остановлены в конце прошлого года после того, как компания Allseas отозвала свой трубоукладчик Pioneering Spirit из-за введенных США санкций.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отметил, что достраивая «СП-2», трубоукладчик «Академик Черский» попадает под санкции, однако это помешает США быстро ввести новые ограничения.

По его словам, «Газпром» осознанно идет на то, чтобы достроить газопровод, вводя «Академика Черского» и компанию «Газпром флот» под санкции». Юшков обратил внимание на тот факт, что «Газпром флот» работает в основном по заказам самого «Газпрома» и в США бизнес не ведет, в долларах не рассчитывается. Поэтому в финансовых вопросах американские санкции на нее не должны повлиять.