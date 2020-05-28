Салют в честь Дня пограничника состоялся в Москве

Москва, 28 мая. На Поклонной горе в Москве отгремел салют в честь Дня пограничника. Праздник, посвященный личному составу личного составу Пограничной службы ФСБ России, традиционно отмечается 28 мая.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с торжественной речью, в которой поздравил личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России. Он поблагодарил их за добросовестную службу, за верность долгу и присяге. Глава государства также отметил, что в последние годы сотрудники погранслужбы не раз доказывали свой высочайший профессионализм и достойно выполняли даже самые сложные задачи, демонстрируя стойкость и силу духа.

Напомним, 9 мая в ряде городов России прошли торжественные салюты в честь Дня Победы. Приказ об их проведении был отдан министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он отметил, что ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов заслуживают в этот праздничный день особых слов благодарности. Шойгу подчеркнул, что ветераны стали «для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости».