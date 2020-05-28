Вашингтон, 28 мая. Американская журналистка и политик Кэтлин Макфарлэнд раскрыла все подробности фальсификации расследования о «российском вмешательстве» в американские выборы. По ее словам, о том, что расследование является обманом, с самого начала знала администрация Барака Обамы.

Перевод статьи Макфарлэнд, опубликованной в Fox News, представляет «ПолитРоссия». Журналистка сообщила подробности закрытых слушаний в Конгрессе США, на которых высокопоставленные сотрудники разведки дали показания: никакого сговора между кампанией Дональда Трампа и Москвой не было.

«Тем не менее директор Национальной разведки Джеймс Клеппер, директор ЦРУ Джон Бреннан, директор ФБР Джеймс Коми, заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб и председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф изо дня в день выступали на кабельных новостных шоу, намекая или прямо говоря американскому народу, что у них есть доказательства сговора и что Дональд Трамп никогда не был бы избран без вмешательства России», — выразила свое негодование Макфарлэнд.

Санкции на пустом месте

Журналистка подчеркивает, что Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, ввел против России санкции за мнимое вмешательство. При этом никаких доказательств этого не было ни тогда, ни потом. Однако она уверена, что целью Обамы были именно санкции, которые становились ключевым фактором в политической игре.

В конце 2016 года администрация Обамы ввела санкции против некоторых российских граждан, обвиняя их во вмешательстве в выборный процесс в США. Готовившийся покинуть Белый дом Обама ожидал агрессивного ответа от Москвы. Такой ответ России, по его задумке, накануне инаугурации Трампа поставил бы нового главу Белого дома в затруднительное положение.

«Мистификация о российском вмешательстве была разработана, чтобы помешать президенту Трампу сделать то, что американский народ избрал его сделать — осушить болото. Почему клан Обамы хотел остановить Трампа? Потому что они и есть болото», — объяснила журналистка и политик мотивы Обамы.

Однако действия России не оправдали ожидания Обамы: Москва не стала отвечать на санкции. Американская сторона попросту недооценила Россию и ее президента.

«Высшие должностные лица администрации Обамы, включая самого Обаму, были некомпетентны в анализе Путина», — констатирует Макфарлэнд.

Журналистка напомнила, что тогда Российский президент Владимир Путин заявил, что поднимется над безответственной «кухонной» дипломатией Обамы и дождется нового президента, прежде чем принимать решение об ответных ограничительных мерах.

«Путин выиграл тремя способами: он выглядит великим государственным деятелем, он оскорбил мелочность Обамы, и он мог бы получить очки от новой администрации», — подчеркнула Макфарлэнд.

Журналистка пишет, что в администрации Обамы не понимали того, что Путин играл с ними все это время. Когда стало ясно, что ожидаемого ответа от Москвы не последует, Обама обратился к разведывательному сообществу с приказом выяснить, почему. Именно тогда появились обвинения в адрес Трампа о его якобы сделки с Москвой.

Допросы и пытки

Макфарлэнд рассказала, что в то время она в качестве старшего советника по национальной безопасности находилась в поездке с Трампом во Флориду. Позднее сотрудники ФБР и прокуроры Роберта Мюллера, ведущие дело о российском вмешательстве, неоднократно допрашивали Макфарлэнд об этой поездке. Допросы длились в общей сложности 30 часов, и все это время помощницу советника по нацбезопасности пытались заставить признаться в сговоре с РФ.

«Они были убеждены, что где-то есть дымящийся пистолет, и что я была посредником <…> Я объясняла снова и снова, что это не так, но они настаивали», — рассказывает Макфарлэнд.

Прокуроры считали, что якобы именно она и ее непосредственный начальник — советник по нацбезопасности Майкл Флинн — были связующим звеном между Трампом и русскими. Сотрудники ФБР, основываясь на том, что 29 декабря 2016 года Макфарлэнд целый час не пользовалась телефоном, предположили, что она встречалась с избранным президентом, чтобы получить от него соответствующие приказы.

Пригожин победил на их поле

«Даже сейчас, с постоянным накоплением доказательств [об отсутствии сговора], не ожидайте, что кто-то из этих людей признает свои ошибки. Вместо этого они придумывают новые оправдания для своих действий», — пишет политик.

Макфарлэнд выразила мнение, что так охотно выступавшие по телевидению политики теперь вряд ли будут принимать участие в ток-шоу с таким же энтузиазмом: никто из них не захочет извиняться за свои ошибки. Уверена политик, что и сами СМИ не станут давать опровержения.

«Американский народ заплатил очень высокую цену за российскую мистификацию», — пишет Макфарлэнд.

Она подчеркивает, что речь идет не только о финансовой стороне вопроса: провальное дело Мюллера обошлось американским налогоплательщикам примерно в 32 млн долларов.

«Наши противники, особенно китайцы, смогли использовать происходящее в своих интересах. Это и есть настоящее преступление против американского народа — клан [Обамы] отвлек нас от растущей стратегической угрозы, чтобы они могли играть в грязные игры против своих политических оппонентов», — резюмировала Макфарлэнд.

Напомним, в середине марта стало известно, что иск о «вмешательстве» в американские выборы развалился в суде. Минюст США снял обвинения с российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Бизнесмен рассчитывает отсудить у Америки 50 млрд долларов за незаконное преследование.

Многие правозащитники отметили блестящую работу адвокатов «Конкорда», которым удалось найти огромное количество ошибок в обвинениях, предъявленных компании. В частности, политолог Юлия Стрелкова подчеркнула, что «Пригожин обыграл американцев на их же поле, их фигурами и по их правилам».

Однако адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье предупредил, что американская пресса попытается подать развал иска в нужном ей пропагандистском ключе. Но, по его словам, ангажированные статьи не отменят того, что «мы выиграли, а они проиграли».