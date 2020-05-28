Гузеева рассказала, как будучи пьяной сорвала спектакль

Москва, 28 мая. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева всегда старается быть откровенной со своими подписчиками в Сети и гостями шоу «Давай поженимся». На этот раз, отчитывая «невесту» с пристрастием к алкоголю, она призналась, что однажды сорвала спектакль, будучи сильно пьяной.

В эфире программы «Давай поженимся!» появилась женщина, которая призналась в алкогольной зависимости. На передачу она пришла в поиске личного счастья.

Гузеева попыталась вразумить «невесту», подчеркнув, что ничего хорошего из употребления алкоголя выйти не может. В качестве примера она рассказала, что однажды вышла на сцену пьяной.

«И думаю: дай-ка я упаду. И я прям упала, и мне так хорошо. Я как-то покатилась, какую-то отсебятину стала нести. Смотрю, какое-то напряжение, а про себя думаю — я гениально играю, я Сара Бернар», — рассказала она.

При этом она подчеркнула, что со стороны пьяный человек себя не видит.

«Я сорвала спектакль», — констатировала актриса.

По словам Гузеевой, бросить пить и курить заставил ее сын, когда заявил: «Сама бухает и курит, а меня учит».

«Я это услышала и все. Я погасила сигарету», — сообщила она.

Ранее Гузеева начала работу над новым телепроектом и показала своим поклонникам, как поддерживает себя в форме, находясь на самоизоляции. Телеведущая установила в своей спальне сразу два тренажера — компактную беговую дорожку и велотренажер, который купила себе на день рождения.

В конце апреля ведущей пришлось нарушить режим самоизоляции и приехать в «Останкино», чтобы продолжить съемки. Гузеева оправдалась перед поклонниками, заявив, что вышла на работу, чтобы они оставались дома перед телевизорами.