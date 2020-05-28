Доктор Комаровский опроверг новый фейк о природе коронавируса

Москва, 28 мая. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем блоге на YouTube разоблачил новый фейк о коронавирусной инфекции. В настоящее время в Сети ходит недостоверная информация о том, что якобы COVID-19 является бактерией, однако это совершенно не так, пояснил доктор.

По словам Комаровского, сообщения с подобной версией ему присылают постоянно. Он обратил внимание, что рядовой пациент обычно не видит разницы между вирусом и бактерией. Поэтому заболевания, вызванные ими, все лечат антибиотиками. При этом Комаровский отметил детали фейка о том, что бактериальная природа коронавируса якобы становится очевидна при вскрытии рук и ног умершего.

«Перед тем как это все распространять, пожалуйста, просто подумайте, кому это надо. Это надо, чтобы на вас заработать деньги. Вы уже напокупали гидроксихлорохина, напокупали средств от глистов, имбирь ни за какие деньги не достать. Перестаньте играть в эти игры», — возмутился Комаровский.

Он также пошутил, что доверчивыми людьми достаточно легко манипулировать и без вживления чипов, о которых также активно распространяются фейки.

Напомним, ранее стало известно, что одной дозы санитайзера недостаточна для эффективной обработки рук. Мифы об использовании этого средства развеял доктор Евгений Комаровский в своем Instagram. Он объяснил, что средство необходимо наносить на поверхность рук в количестве трех миллилитров, после чего в течение 30 секунд обрабатывать им кожу.