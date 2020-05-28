Военные РФ и Турции провели рекордное по протяженности патрулирование трассы М4 в Сирии

Дамаск, 28 мая. Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование трассы М4 в Сирии в Идлибской зоне деэскалации. В этот раз протяженность маршрута патрулирования составила рекордные 20 км, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В четверг в рамках договоренностей между президентами РФ и Турции, достигнутых 5 марта 2020 года, прошло очередное, тринадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4, связывающей города Алеппо и Латакию.

«Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Урум-эль-Джауз провинции Идлиб и составил около 20 километров», — сообщили в Центре по примирению.

К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». С воздуха военных прикрывали беспилотники ВКС РФ.

В ЦПВС добавили, что в рамках положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, состоялось совместное российско-турецкое патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасака. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). Теперь сирийские власти занимаются возвращением беженцев в страну и восстановлением республики.

Напомним, операция Вооруженных сил РФ в Сирии способствовала повышению международного авторитета России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации. По его словам, российская армия получила новый импульс развития после проведения операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.