حصاد اخبار سوريا في 28 مايو/ايار: العسكريون يكشفون الإرهابيين الذين هاجموا الرتل التركي في سوريا وروسيا تسلم سوريا مجموعة من مقاتلات الجيل الرابع .

سوريا ، 28 مايو/ايار. كشف الجيش الإرهابيين الذين هاجموا الرتل التركي في سوريا، وروسيا تسلم سوريا مجموعة من مقاتلات الجيل الرابع.

العسكريون الروس يكشفون الإرهابيين الذين هاجموا الرتل التركي في سوريا

حدد العسكريون الروس في سوريا المسلحين الذين شنوا هجوما على طريق M4 في منطقة خفض التصعيد إدلب. واستهدف المسلحون رتل عسكري يتبع للقوات التركية المسلحة.

وقع الهجوم يوم الأربعاء 27 مايو/ايار بالقرب من قرية إنكزيك. وأصيب جندي تركي بعدة شظايا وتم إجلاؤه إلى تركيا، لكنه توفي نتيجة لإصابات.

وبحسب المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فإن مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا متورطين في الهجوم، حيث قاموا بتفعيل عبوة ناسفة أثناء مرور الرتل العسكري التركي بالقرب من مستودع الذخيرة الذي يتبع للجماعة‎.

تسيير دورية روسية تركية مشتركة جديدة في محافظة ادلب

تسيير دورية تركية - روسية مشتركة على طريق M4 من قرية الترنبة حتى قرية كفر شلايا بريف إدلب.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان أنه "تم في 28 مايو/ايار، تسيير الدورية التركية الروسية المشتركة رقم 13 على طول طريق M4 في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وقطعت الدورية مسافة 20 كيلو، تقريبا، من قرية الترنبة حتى قرية كفر شلايا.

ومن الجانب الروسي، اشتركت في الدورية مدرعتان من طراز BTR-82A وسيارة مدرعة من طراز «نمر» والطائرات المسيرة التابعة للقوات الفضائية الروسية.

روسيا تسلم سوريا مجموعة من مقاتلات الجيل الرابع

استقبلت القوات الجوية السورية مجموعة من مقاتلات الجيل الرابع MiG-29 متعددة المهام من القوات المسلحة الروسية. أقيم مراسم نقل الطائرات المقاتلة في قاعدة حميميم الجوية.

وفقًا لخصائصها ، فإن MiG-29 الروسية تتقدم على العديد من الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع وهي قادرة على موجهة معظم المقاتلات الحديثة.

طائرتان منهم هما نموذجان للتدريب القتالي. حيث سيسمح ذلك للطيارين السوريين بالتدرب وتحسين مهاراتهم في القتال.

ممثل روسيا في الأمم المتحدة يعلن عن مواعيد انعقاد جلسة الدستورية السورية في جنيف

ستنعقد اللجنة الدستورية السورية في جنيف على الفور بعد انتهاء وباء فيروس «كورونا». أعلن ذلك الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف جينادي جاتيلوف.

ووفقًا لممثل روسيا، علّق الوباء عمل التسوية السورية، ولكن قبل ذلك، استمرت الاتصالات النشطة في هذا الاتجاه في جنيف. قبل إيقاف العملية، تم الاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية بشأن سوريا.

وقال جاتيلوف "حالما يسمح الوضع، بمجرد أن تبدأ المنظمات الدولية العمل في جنيف، وسيفتح قصر الأمم، ستبذل محاولة لعقد لجنة دستورية لمواصلة البحث عن تسوية سياسية للصراع السوري".