За сутки в Москве скончались 76 пациентов с COVID-19

Москва, 28 мая. За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщил оперативный штаб столицы по ситуации с распространением заболевания.

«В Москве скончались 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной Telegram-канале штаба.

При этом общее число умерших достигло 2330 человек. Также в сообщении было отмечено, что до 14 июня все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.