حصاد اخبار سوريا في 27 مايو/ايار: البنتاغون ينفي الهجوم على رتل للقوات الأمريكية في ريف دير الزور وانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل للقوات التركية في

سوريا، 27 مايو/ايار: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الانباء عن هجوم إرهابي على رتل للقوات الأمريكية غير صحيحة ، وانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل للقوات التركية على طريق M4 بريف إدلب الغربي

الجيش العربي السوري يواصل عمليات نزع الالغام

تواصل الوحدات الهندسية التابعة للجيش العربي السوري العمل في الغوطة الشرقية. وتقوم الوحدات الهندسية بإزالة عبوات ناسفة وذخيرة وألغام خلفها الإرهابيين بعد إخلاءهم مزارع الأب بالقرب من مدينة دوما.

الولايات المتحدة تنفي الهجوم على رتل لقواتها

هاجمت مجموعة من المسلحين الجهولين رتلا للقوات الأمريكية، كان يرافقه مسلحون أكراد، بالقرب من منطقة الرويشيد. ونتيجة لذلك، أصيب ثلاثة جنود أمريكيين وخمسة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. ويشتبه في أن عناصر خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي قاموا بالعملية. وبدوره، أعلن البنتاغون أن الأنباء حول هجوم على رتل للقوات الأمريكية غير صحيحة.

انفجار عبوة ناسفة اثناء مرور رتل للقوات التركية في ريف ادلب

انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور دورية تركية على طريق M4 قرب بلدة الغسانية بريف إدلب الغربي وأصيب خلال الانفجار جنديين تركيين، وجرى نقلهم إلى تركيا بواسطة المروحيات. واكتشف جنود الجيش التركي على طريق M4 بالقرب من مدينة جسر الشغور عبوة ناسفة ثانية، زرعتها مجهولون، وجرى تمويهها على شكل حجر.