Террористы обстреляли несколько населенных пунктов сирийской провинции Идлиб

Идлиб, 28 мая. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в нарушение режима прекращения огня обстреляли три населенных пункта в сирийской провинции Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Режим прекращения боевых действий был введен в Идлибской зоне деэскалации с 00.01 6 марта (время совпадает с московским) в соответствии с российско-турецкими договоренностями. За минувшие сутки боевики, подконтрольные Турции, режим тишины не нарушали.

«Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Дахр-эль-Кебир, три обстрела населенного пункта Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сообщили в Центре по примирению.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). Теперь сирийские власти занимаются возвращением беженцев в страну и восстановлением республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.