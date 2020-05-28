Малькевич предложил КПРФ побороться за электорат, взяв в депутаты Викторию Боню



Есть ли среди левых сил в Российской Федерации реальная конкуренция? Или коммунизм в России стал мертвой идеологией, уподобившись своему почившему в Мавзолее лидеру? Придут ли на смену красным коммунистическим флагам радужные социал-демократические? На эти и многие другие вопросы свой ответ попытались дать политики, социологи и журналисты — участники устроенного 28 мая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» онлайн-эфира «Жив ли коммунизм в России?». Модераторами дискуссии на эту тему выступили генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицкий.

Первым высказался экс-губернатор Камчатского края и один из лидеров партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев. Бывший глава региона заявил, что невозможно построить коммунизм в отдельно взятой области — но он, как мог, сопротивлялся давлению капиталистических сил, соблазнявших его шикарной жизнью по американскому образцу. Так, ему предлагали 1,5 миллиона долларов, чтобы он назначил представителем от своего края «одного буржуя», но губернатор-коммунист отказался от коррупционных подношений.

«Еще несколько миллионов мне в разное время предлагали, чтобы я «как надо» разделил лимиты добычи красной рыбы на Камчатке и не обращал внимание на повышенные аппетиты некоторых представителей бизнеса, — вспомнил свою работу на госслужбе Машковцев. — Да в сущности уже на третий день после избрания губернатором ко мне в кабинет ввалились два огромных мужика с огромным чемоданом денег. Именно столько, по их словам, они платили предыдущему главе региона за принятие нужных решений».

Следующим выступил член Общественной палаты Российской Федерации и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он прокомментировал «скандальную выходку» депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который решил устроить несанкционированный митинг в ситуации, когда вся страна пытается справиться с эпидемией коронавируса.

«Признаться, я удивлен: вторая по величине парламентская партия, наплевав на все законы, ограничения и даже здравый смысл агитирует людей собираться толпами, — заявил Малькевич. — Но Рашкин не единственный фрик среди коммунистов: совсем недавно я с ужасом обнаружил в твиттере у Геннадия Зюганова настоящий конспирологический бред про чипизацию населения при помощи вакцин. Ему вторит депутат-коммунист Московской областной думы Елена Шувалова, которая утверждает, что пиявками можно вылечить коронавирус. Как по мне, образумить таких парламентариев должна комиссия по этике».

Модераторы дискуссии нашли много общего между идеями коммунистов и светской львицы Виктории Бони, которая, мало того, что дословно «цитирует» Рашкина и Зюганова, так еще и обвиняет в контроле за населением вышки 5G, уже ставшие притчей во языцех .

«Убежден, что Боня станет отменным представителем КПРФ в нашем парламенте, — убежден Малькевич. — В конце концов, надо же им бороться за молодежный электорат, а Виктория сможет стать эффективным инструментом по его привлечению. Выгодно это и самой Боне, которая из «светской львицы» превратится в настоящего политика, заметно тем самым увеличив свою капитализацию».

Модераторы осудили демарш Рашкина, который отказался участвовать в онлайн-дискуссии Медиацентра «Патриот». Президент Фонда защиты национальных ценностей поддержал их и заявил, депутат от КПРФ не выходит на связь, потому что боится открытых и честных дебатов.

По ходу конференции о нем выяснилось много новых интересных подробностей: оказывается, Рашкин любитель пораспространять фейки не только о коронавирусе, но и о своих собственных достижениях. Так, согласно официальному сайту КПРФ он является доктором экономических наук (защитил диссертацию по теме «Инновационные стратегии национального развития»). Однако правда вскрылась благодаря лидеру партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину: в ответ на его запрос заместитель директора департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки России Владимир Гайдук сообщил, что «сведений о присуждении Рашкину ученой степени доктора наук, предусмотренной государственной системой аттестации научных и научно-педагогических работников, в регистрационно-учетной базе данных департамента не имеется».

Однако в послужном списке Рашкина есть и более странная ложь: согласно сведениям, размещенным на все том же официальном сайте КПРФ, Рашкин является мастером спорта СССР по альпинизму, а также чемпионом РСФСР (1984[83] или 1987[84][85]) по этому виду спорта. Более того, там написано, что депутат даже был участником восхождения на Эльбрус в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, во время которого он установил на вершине горы реплику Знамени Победы.

Однако согласно официальным данным, полученным от директора Департамента управления делами и контроля О. А. Лагутина, выяснилось, что «ни звания Мастер спорта СССР, ни звания Мастер спорта России Рашкину В.Ф. не присваивалось, в 1990 году призовых мест на чемпионатах СССР не занимал, по чемпионату 1987 года данных в архиве ФАР нет». Также оказалось, что Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии не известно о восхождении на Эльбрус, и что политик не подавал заявки на участие в памятном восхождении, посвященном 70-летию Победы.

Но и это еще не все: уже будучи депутатом, Рашкин ходатайствовал о невиновности членов организованной преступной группировки «Общак» Эдуарда Сахнова, Олега Семакина и Олега Шохелева, действовавшей на Дальнем Востоке России, и отправил несколько десятков официальных обращений с требованиями освободить подсудимых.

Вскрывшиеся факты навели участников онлайн-дискуссии на мысль, что в РФ должна появиться альтернативная левая сила, которая могла бы очистить коммунистическую идеологию от той грязи, которая налипла на нее благодаря КПРФ. Новые коммунисты должны объединить под своим знаменем тех поборников левых идей, которым противно, что зюгановцы участвуют в информационной войне против собственной страны и берут деньги у беглого олигарха Михаила Ходорковского.

К онлайн-дискуссии присоединился представитель как раз одной из таких новых левых сил — Дмитрий Перевязкин, секретарь ЦК коммунистической партии «Коммунисты России». Он решительно отверг миф о том, что его партия — это спойлер КПРФ.

«Зюгановцы сами насаждают это убеждение в массовом сознании, чтобы дискредитировать нас и отобрать наши голоса, — заявил секретарь ЦК. — Но со временем мы обязательно сменим КПРФ в Думе — эта партия бесконечно далека от идеалов коммунизма, они там и Маркса-то не читали».

По словам Перевязкина, «Коммунисты России» ставят своей целью «взять власть в стране». И у них даже есть план действий на этот счет: программа «десять сталинских ударов», с которой лидер партии Максим Сурайкин шел на президентские выборы в 2018 году.

«Придя к власти, мы займемся перераспределением собственности: ситуация, при которой 2% населения владеют 90% всех богатств ненормальна, — считает коммунист. — Но не беспокойтесь — гражданской войны не будет, поскольку у общества уже давно сформирован запрос на социальную справедливость, и на стороне буржуев просто некому будет воевать».

Ярослав Сидоров, заместитель председателя партии «Коммунисты России» и соратник Перевязкина, заявил, что идеи марксизма-ленинизма, лежащие в основе коммунистической идеологии, не устареют никогда. По его словам, «Капитал» Карла Маркса является самой изучаемой книгой на экономических факультетах даже такой капиталистической страны, как Германия. Что же касается трудов Владимира Ленина, то в них «можно найти ответ на любой актуальный вопрос».

Отвечая на вопрос модераторов о том, почему все коммунистические силы страны не объединяются «в единый кулак», Сидоров связал это с личностными характеристиками вождей этих партий, а также их амбициями.

«Зюганов не то чтобы даже выступал против нас — он нас, вообще, никак не воспринимает, — пожаловался замруководителя «Коммунистов России». — И мы уже неоднократно ловили его на лжи о том, что он никогда о нас не слышал — хотя не знать о нас он не мог в силу объективных причин. Думаю, он просто нас боится».

Дарья Митина, политолог, журналист и блогер убеждена, что социалистические силы непременно придут к власти в России — однако пока наша страна находится на периферии левого движения. По ее словам, в государстве сейчас нет сильной социал-демократической партии нет — вместо этого все левые силы «дрейфуют» в сторону коммунизма.

«Что же касается КПРФ, то по сути это лишь механизм, который существует ради выборов и каких-то «договорняков», — заявила Митина. — Настоящая партия всегда ставит своей целью приход к власти и проведение реформ, а такой цели у КПРФ давно нет. Им комфортно в их нынешнем положении, они ни за что не борются и хотят только сохранения статус-кво. Поэтому это и не партия вовсе».

Политолог считает приемлемыми «союзы с Навальным», которые были заключены коммунистами на выборах в Московскую городскую думу, назвав это политической гибкостью.