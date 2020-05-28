Микробиолог Плисов рассказал, как коронавирус может передаваться через еду

Москва, 28 мая. Коронавирус может передаваться через еду только в том случае, если ее до этого уже потрогал инфицированный человек. Об этом заявил микробиолог Евгений Плисов.

При этом специалистом было отмечено, что пока что он не знает ни одного случая, когда партию упакованной еды на каком-либо предприятии мог заразить инфицированный COVID-19 работник. Он отметил, что вирус живет только во внешней среде и лишь от одного до трех дней. Поэтому нельзя говорить о том, что вирус «законсервируется» в каком-либо из продуктов и передастся человеку.

«Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно: если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо», — отметил микробиолог в интервью с телеканалом «Звезда».

В пример он привел вино, которое может добираться до своего потребителя неделями, месяцами, поэтому вирус в нем не сохранится, а вероятность заразиться стремится к нулю, пояснил микробиолог.

Напомним, ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что эффективность многоразовых масок для защиты от коронавируса сомнительна. Он отметил, что все медицинские маски делятся на три класса и они одноразового ношения. Даже если человек провел в ней только полчаса — ее необходимо выбросить, пишет газета «Известия».