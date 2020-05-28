В Крыму назвали кощунством слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Симферополь, 28 мая. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал кощунством заявление экс-посла США на Украине Джона Хербста о необходимости продолжать водную блокаду Крыма.

Ранее Хербст заявил, что Киев должен продолжать свою политику водной блокады Крыма. По его словам, власти Украины вместе с Западом должны сохранять для России наиболее высокую цену Крыма, и «прекращение водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе».

«Призывать лишить людей воды — это, по меньшей мере, кощунство. Американцы все удивляются, почему же их не любят во всем мире. Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить. Крымчане не боятся никаких санкций, ибо главное — мы дома. Вместе справимся с любой проблемой», — заявил РИА Новости Чегринец.

Он также обратил внимание на тот факт, что на Украине постоянно слышны разговоры о национальном достоинстве и патриотизме. Однако обо всем сразу забывается, когда доносятся «команды из-за океана».

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией. В начале марта 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал прекратить «спекуляции и домыслы» по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым. Таким образом, он подтвердил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.

На прошлой неделе крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев заявил, что ООН должна отреагировать на водную блокаду Крыма со стороны Украины, поскольку ситуация противоречит нормам международного права. При этом Мусаев добавил, что данный вопрос необходимо решать с учетом того, что полуостров является российской территорией.