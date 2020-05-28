Воробьев рассказал, какие ограничения сохранятся в Московской области до 14 июня

Москва, 28 мая. Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сохранится в Московской области до 14 июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте.
Воробьев отметил, что в регионе показатели, хоть и медленно, но идут вниз. В связи с этим подмосковные власти решили ослабить режим ограничений, в частности, откроются парки, МФЦ для физических лиц, указал губернатор. Также будут открыты магазины с условием, что их площадь не превышает 400 м и в них есть отдельный вход, строительные магазины и гипермаркеты могут работать независимо от площади.
«Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня», — сказал губернатор Московской области.
Совсем скоро лето. Подмосковье в это время вырастает почти в два раза. Сегодня на территории области находятся порядка 11 млн, в выходные количество увеличивается до 12,5 млн человек. Конечно, мы надеемся, что эти теплые месяцы проживем нормальной жизнью. ⠀ Что касается пандемии, то показатели стабилизируются, медленно, но идут вниз, хотя госпитализация по-прежнему есть, и доля их высокая. Мы проводим почти 14 тысяч тестов в сутки — в 7 раз больше чем, в марте, когда мы начинали. У нас достаточно коек — в начале мая было 10 тысяч, стало 15 600. Почти 7 тысяч человек уже вылечились от коронавируса. ⠀ Благодаря этому с завтрашнего дня мы делаем следующий шаг. ⠀ ❗️Во-первых, мы открываем парки. У нас в каждом городе есть парк или зона для прогулок и отдыха. Ограничений по времени не будет, но оставляем за собой право следить за тем, чтобы все гуляли в масках. Можно кататься на велосипеде ездить — тоже, но детские, спортивные площадки — пока не откроем. ⠀ ▪️Во-вторых, мы открываем МФЦ для физических лиц. Это основные справки и услуги, которые пока нельзя получить в электронном виде. Их порядка 15. Например, получить паспорт, зарегистрировать собственность на квартиру. Но просьба все, что возможно — делать онлайн. Те, кто разбираются в этом лучше — помогите свои близким. ⠀ ❗️Заработали многие предприятия, открылись компании, родители идут на работу. За малышами надо присматривать, мне об этом часто пишут. Поэтому дал команду увеличить количество дежурных групп в детских садах. Сейчас их где-то 1300 — будет 2500. Но, полностью открыть детские сады не можем. Опасно. Поэтому двигаемся поэтапно. ⠀ Кроме супермаркетов, которые и сегодня работают, мы откроем все остальные магазины — с условием — площадь до 400 метров и обязательно отдельный вход. А строительные магазины и гипермаркеты — Леруа, Оби и так далее — могут работать независимо от площади, сейчас как раз сезон стройки, и все эти услуги очень востребованы. Вы можете покупать все, что вам нужно, но опять же, пожалуйста, будьте в масках и желательно в перчатках. ⠀ Продолжение в комментариях.
Воробьев также обратился к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности и пользоваться средствами индивидуальной защиты для посещения магазинов, парков и других общественных пространств.
«Оставляем за собой право следить за тем, чтобы все гуляли в масках. Особая просьба к людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания — это 1,2 млн человек. В идеале, если есть возможность, проводите время на даче. Сейчас можно гулять и в городе, но только избегайте общественных мест, и строго в маске», — сказал губернатор.