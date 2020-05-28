Воробьев рассказал, какие ограничения сохранятся в Московской области до 14 июня

Москва, 28 мая. Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сохранится в Московской области до 14 июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Воробьев отметил, что в регионе показатели, хоть и медленно, но идут вниз. В связи с этим подмосковные власти решили ослабить режим ограничений, в частности, откроются парки, МФЦ для физических лиц, указал губернатор. Также будут открыты магазины с условием, что их площадь не превышает 400 м и в них есть отдельный вход, строительные магазины и гипермаркеты могут работать независимо от площади.

«Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня», — сказал губернатор Московской области.

Воробьев также обратился к жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности и пользоваться средствами индивидуальной защиты для посещения магазинов, парков и других общественных пространств.