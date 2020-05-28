Сафронов напомнил жалующимся на безденежье артистам поучительную притчу

Москва, 28 мая. Художник Никас Сафронов признался, что из-за пандемии почти полностью лишился дохода. При этом он раскритиковал звезд шоу-бизнеса, жалующихся на «безденежье».

«Я читал в Интернете, что некоторые звезды жалуются и спрашивают, как им теперь жить. Но здесь нужна точная формулировка вопроса: жить, как жили, или жить, чтобы выжить? Если они хотят, как раньше, ездить на дорогих автомобилях и продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее, то, конечно, это невозможно. И не только российским, но и западным звездам. Но я предполагаю, что никто из популярных нынче артистов не находится на грани нищеты», — рассказал Сафронов в интервью «Собеседнику».

При этом он напомнил о притче про египетского фараона и приснившемся ему сне о семи худых коровах и семи тучных. По словам художника, сегодня людям, хорошо зарабатывающим, стоит поступить как тому фараону: откладывать деньги на черный день.

«Я в свое время подстраховался и сейчас использую те ресурсы, которые раньше отложил», — отметил Сафронов.

Несмотря на сложности, художник признался, что продолжает помогать людям. В частности, ранее он купил и передал аппарат ИВЛ для ульяновской детской инфекционной больницы.

«И это не потому, что мне некуда девать деньги. Как раз, наоборот, я перестал зарабатывать. Но я также понимаю, что многие попали в более затруднительное положение. И если я вижу, что могу помочь, помогаю», — подчеркнул он, выразив надежду, что вскоре все наладится, «и все снова начнут работать и зарабатывать».

Отметим, что уже не первый день в обществе идет бурное обсуждение проблем звезд шоу-бизнеса, которые жалуются на нехватку денег из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Первым стал Сергей Глушко, более известный как Тарзан, заявивший, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету и его семья столкнулась с нехваткой денег. При этом он подчеркнул, что артисты не получают ни копейки, «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и получают пенсию».

Вскоре за него вступился Иосиф Пригожин. Слова продюсера высмеял музыкант Сергей Шнуров. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда». Во вторник продюсер пообещал солисту «Ленинграда» «мужской разговор». Позднее Шнуров опубликовал колонку, в которой детально разъяснил, почему «обедневших» звезд не поддерживают их же поклонники, и как в общем устроен российский шоу-бизнес.

Татьяна Бронзова, жена народного артиста России Бориса Щербакова, подвергла резкой критике заявления некоторых артистов, пожаловавшихся на безденежье из-за пандемии коронавируса. При этом она привела в пример успешных актеров МХТ им. Чехова среднего поколения — Константина Хабенского, Михаила Трухина, Михаила Пореченкова, Анатолия Белого и других, которые из личных средств сделали подарок своим пожилым коллегам и техническим сотрудникам театра, перечислив им часть своих гонораров.