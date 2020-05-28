В Великобритании на 113-м году жизни скончался старейший мужчина в мире

Лондон, 28 мая. Англичанин Роберт Уэйтон, считавшийся старейшим мужчиной в мире, скончался на 113-м году жизни. Об этом сообщает агентство Press Association, ссылаясь на семью рекордсмена.

По данным издания, Уэйтон умер в результате онкологического заболевания.

«С глубоким прискорбием семья Уэйтонов сообщает о смерти нашего любимого Боба Уэйтона», — говорится в заявлении его семьи.

Британец родился в 1908 году в городе Халл, но в последние годы жизни проживал в городе Алтон. Мужчина имел троих детей, десять внуков и 25 правнуков.

Уэйтон был признан самым старым мужчиной на Земле в начале апреля. Тогда сотрудники дома престарелых, в котором проживал пенсионер, организовали поздравительную акцию для него и вручили памятный сертификат Книги рекордов Гиннесса.

До него старейшим мужчиной считался гражданин Японии Титэцу Ватанабэ, который скончался 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней. На данный момент самым старым человеком в мире остается 117-летняя японка Канэ Танака.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, наиболее долгую жизнь прожила француженка Жанна Кальман, которая скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет, родившись еще в 1875 году. При этом она считается единственным человеком в мире, дожившим до 120-летия. Однако часть ученых считает, что на самом деле Кальман умерла еще в 1934 году, и затем под этим именем жила ее дочь Ивонна, которая родилась в 1898 году, передают «Известия».