Сын Алибасова ответил на обвинения жены в невыплате денег на дочь

Москва, 28 мая. Сын основателя «На-На» Бари Алибасов — младший опроверг обвинения супруги, что он якобы не помогает их дочери Амелии.

Супруги уже давно не живут вместе, и жена Алибасова Виолетта Гришина решила поставить точку в отношениях. Женщина намерена подать на развод.

Гришина также сообщила, что супруг старался мстить и усложнять ей жизнь. Кроме того, сын популярного музыкального продюсера, по словам женщины, не помогал материально. Позднее все же мужчина извинился, и супруги решили сохранить «нормальные человеческие отношения».

Алибасов-младший, комментируя обвинения жены, заверил, что финансово помогает жене с ребенком. По его словам, за последний месяц он перевел Гришиной на карту 150 тысяч рублей.

«Ей все мало. Она привыкла к женихам, которые ей по миллиону в месяц дают. Поэтому 150 тысяч рублей для нее, конечно, несущественно. Для кого-то 150 тысяч много, а для кого-то — сущие копейки», — сказал Алибасов-младший в интервью Teleprogramma.pro.

Он добавил, что дочь он не бросал: «Я вот прямо сейчас сижу с нашим ребенком».