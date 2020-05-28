حصاد أخبار ليبيا 28 مايو/أيار: مالطا توقع مذكرة تفاهم مع إرهابيي حكومة الوفاق ولقطات وهمية لطائرات «ميغ 29» تصبح عنصرا في حرب المعلومات الأمريكية ضد ر

ليبيا. أبرم موظفو حكومة الوفاق الليبيون مذكرة تفاهم مع مالطا واستخدموا نفوذ مؤيديهم لنشر معلومات مضللة حول تدخل روسيا في الأزمة الليبية

انضمام 11 طيارا للقوات الجوية للجيش الوطني الليبي جرى تدريبهم في باكستان

بعد عامين من التدريب في باكستان، تخرج 11 طيارا ليبيا في سلاح الجو الوطني الليبي، وحصلوا على رتبة ملازم

أنصار حكومة الوفاق الليبيون يحاولون الإدعاء بأن طائرة «ميغ-25» من سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي هي طائرة »ميغ-29« تابعة للقوات الجوية الروسية.

حاول حساب على تويتر يدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي الادعاء بأن طائرات الجيش الوطني الليبي القديمة «ميغ-25» التي لم يتم استخدامها منذ عام 2011، مقاتلات «ميغ-29» روسية وصلت لقاعدة الجفرة. و«كأدلة لا تقبل الجدل»، تم استخدام لقطات شاشة من موقع خرائط غوغل العام

اللقطات المزيفة لطائرات «ميغ-29» الروسية في ليبيا تصبح عنصرا في حرب المعلومات الأمريكية ضد روسيا

أصبحت اللقطات المزيفة لمقاتلات «ميغ-29» الروسية التي يُزعم أنها شوهدت في ليبيا عنصرا في حرب المعلومات الأمريكية ضد روسيا. كما أعلن النائب في مجلس الدوما يوري شفيتكن.

ويعتبر شفيتكن أن الخطوات الحقيقية المتخذة من قبل روسيا لحل الصراع تدحض تماما افتراضات القيادة الأمريكية

مالطا توقع مذكرة تفاهم مع إرهابيي حكومة الوفاق

خلال زيارة وفد مالطا إلى طرابلس، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بين ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي ومالطا

شددت سلطات مالطة سياساتها فيما يتعلق بالمهاجرين، من أجل ضمان السيطرة الشديدة على الجماعات المتورطة في الاتجار بالبشر - كما بدأت الحكومة المالطية في أبريل / نيسان في مهمة إنسانية في ليبيا بقيمة 100 مليون يورو، والتي كان من المفترض أن "تحول الدولة التي دمرتها الحرب إلى ميناء آمن للمهاجرين". وفي رسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، دعا مسؤولو مالطا حرس الحدود في الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة إلى خلق عقبات أمام اللاجئين وغيرهم من المهاجرين لمنعهم من مغادرة ليبيا عن طريق البحر والوصول إلى أوروبا