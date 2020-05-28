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Церемонию ТЭФИ-2020 перенесли на следующий год

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Церемонию ТЭФИ-2020 перенесли на следующий год

Москва, 28 мая. Церемонию вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ перенесли на май 2021 года на фоне пандемии коронавируса, сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

«Было принято решение о переносе церемонии ТЭФИ и вручении статуэток ТЭФИ на май 2021 года», — сообщил ТАСС Швыдкой.

По его словам, премия должна была пройти в октябре. Однако в это время публичные мероприятия все еще могут быть ограничены.

«А устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется не целесообразным», — добавил он.

Прием заявок на соискание премии завершится 1 февраля 2021 года. По словам Швыдкого, организаторы премии считают, что освещающих пандемию корреспондентов стоит отметить отдельно. Он выразил уверенность, что тема борьбы с пандемией «так или иначе найдет свое отражение в церемонии ТЭФИ и результатах голосования».

Отметим, неделей ранее появилась информация, что в связи со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией Американская киноакадемия рассматривает возможность переноса церемонии вручения «Оскара» в 2021 году. Кроме того, сообщалось, что на награду смогут претендовать фильмы, показанные только онлайн. 

Церемонию ТЭФИ-2020 перенесли на следующий год

Как передавал RT, российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2020-м все же состоится — только не в июне, а, возможно, осенью. По словам организаторов, смотр пройдет в традиционном формате, то есть офлайн.

42-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) также перенесли на осень вместо марта. Предполагается, что фестиваль пройдет 1—8 октября 2020 года.

По данным на 28 мая, в России выявлен 379 051 случай заболевания COVID-19, 150 993 пациентов выздоровели, 4 142 человека скончались.

Церемонию ТЭФИ-2020 перенесли на следующий год

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Источник: ТАСС
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