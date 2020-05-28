Власти Подмосковья открывают парки и МФЦ

Москва, 28 мая. Парки в Московской области откроются для свободного посещения с 29 мая, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что при посещении парка необходимо будет находиться в маске. При этом, по словам Воробьева, спортивные и детские площадки подмосковные власти пока не собираются открывать.

В то же время в Московской области с 1 июня начнут работать многофункциональные центры для физических лиц (МФЦ).

«Следующее что мы открываем — магазины стройматериалов. <...> Большие моллы, такие как «Оби», «Леруа Мерлен», они были закрыты, мы их открываем. Можете купить все необходимое для строительства, летом это актуально», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Несмотря на ослабления ограничений, подмосковные рестораны, кафе и торговые центры в первую неделю лета останутся закрытыми. По словам губернатора, подмосковные власти считают открытие этих учреждений преждевременным и опасным.

Москва и Московская область считаются лидерами по числу выявленных случаев коронавируса. В последнее время в этих регионах также регистрируется наибольшее число выздоровевших.

На сегодняшний день, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выявлен 379 051 случай COVID-19. За все время пандемии выздоровели 150 993 человека, скончались 4142.