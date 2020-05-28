Постпред РФ при ОБСЕ обвинил Google и Facebook в цензуре «неугодных» СМИ

Вена, 28 мая. Американские корпорации Google и Facebook, отказавшись от принципов полной свободы, перешли к жесткому контролю информации и цензуре. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Дипломат прокомментировал ситуацию с российскими изданиями «Крым-24», Anna News и News Front, чьи аккаунты ранее удалил видеохостинг YouTube, входящий в структуру Google.

«Еще 15 лет назад, когда Facebook, YouTube, Google только начинали осваивать информационное поле и завоевывать подписчиков, трудно было представить, что спустя некоторое время эти корпорации перейдут от полной свободы к жесткой системе контроля за потоками информации и цензуре неугодных медиа», — отметил Лукашевич.

По его словам, блокировка YouTube-каналов русскоязычных СМИ произошла без предупреждения и объяснения причин. Из-за удаления аккаунтов доступ к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров, оказался закрыт для тысяч пользователей.

«Что касается телеканала «Крым-24», который является одним из наиболее популярных источников информации на российском полуострове, то на его YouTube-канале, к слову, велась прямая трансляция заседаний оперативного штаба Республики Крым по ситуации с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул постпред РФ.

Напомним, в ночь на 17 апреля YouTube заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, внятно не пояснив причины действий. Таким образом, оказались уничтожены десятки тысячи репортажей и документальных фильмов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Google недопустимыми.