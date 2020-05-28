Модный бренд из США раскритиковали из-за слишком откровенного купальника

Вашингтон, 28 мая. Популярный зарубежный бренд женской одежды Fashion Nova попал под шквал критики интернет-пользователей из-за дизайна нового купальника. Покупатели обругали модельеров за слишком откровенный фасон.

Рекламная фотография нового купальника появилась в четверг в официальном Instagram-аккаунте Fashion Nova. На опубликованном снимке фотомодель Эбби Дауз позирует в синем раздельном бикини. При этом верхняя часть купального костюма оголяет часть ее груди. Из-за того, что одежда лишь частично прикрывает интимные места модели, покупатели пришли в возмущение.

«Ее грудь почти выпала из этого купальника», «Слишком откровенный дизайн!», «Кто вообще будет носить это?», — написали подписчики модного бренда.

Кроме того, некоторые из них обратили внимание на непрактичность данного фасона, поскольку после отдыха в таком бикини загар будет «интересным».

Напомним, ранее пользователи Сети обратили внимание на необычную фотосессию украинской модели Анны Минюковой. Девушка снялась полуголой возле рухнувшего автомобильного моста через Каховское водохранилище под Никополем. Она снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, но при этом решила не отказываться от одежды ниже пояса. Таким образом девушка хотела поторопить военных в возведении временного понтонного моста рядом с разрушенной переправой. Отмечается, что после этой акции чиновники пообещали возобновить движение по временному мосту уже во вторник, 26 мая.