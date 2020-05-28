ЛНА отразила наступление террористов ПНС Ливии на нескольких направлениях к югу от Триполи

Бенгази, 28 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла серию ударов по складам боеприпасов боевиков террористических группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в районе населенного пункта Таджура. Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia глава Управления по поддержанию морального духа ливийской армии, бригадный генерал Халед аль-Махджуб.

Также ливийский военный чиновник подчеркнул, что военнослужащие ЛНА успешно отразили ряд новых провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований ПНС и протурецких группировок, оккупировавших столицу североафриканского государства. Он рассказал, что боевики Файеза Сарраджа пытались продвинуться на нескольких направлениях южнее Триполи, однако их действия были пресечены и силы фельдмаршала Халифы Хафтара по-прежнему остаются на ранее занимаемых позициях.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало последнее заявление спикера ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, который опроверг необоснованное заявление командующего AFRICOM о якобы передаче Россией в Ливию истребителей МиГ-29. Он назвал это вбросом со стороны запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1, отметив, что специалисты техники ливийской армии смогли ввести в эксплуатацию несколько собственных боевых машин ВВС Ливийской национальной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.