Новая спутница Телегина возмутилась из-за вопроса про Пелагею

Москва, 28 мая. Новая возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина Мария Гончар отказалась комментировать развод своего спутника с певицей Пелагеей.

Расставание звездной пары затянулось из-за пандемии коронавируса. Фактически супруги не жили вместе с конца прошлого года, но на развод Пелагея подала только сейчас.

Певица прожила в браке с Телегиным четыре года, однако решила разорвать отношения из-за того, что спортсмен закрутил роман на стороне. Впрочем, сама исполнительница утверждает, что развод произошел по обоюдному согласию.

Интересно, что это уже не первый развод для Телегина. Ранее он ради Пелагеи оставил стриптизершу Евгению Ноур с малолетним сыном. Теперь в схожей ситуации оказалась и певица, которой предстоит в одиночку воспитывать дочь.

О новой избраннице хоккеиста известно немного. Девушка любит путешествия и активно публикует в социальных сетях фото с заграничного отдыха. О своих отношениях с Телегиным она не захотела говорить.

«Я не комментирую это! Забудьте мой номер, никогда не звоните!» — возмутилась спутница спортсмена и бросила трубку.

Новая пара уже отметилась не только совместными снимками в Instagram, но и появлением на публике, в частности они посетили ряд светских мероприятий.