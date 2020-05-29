Сирия, 29 мая. Жены террористов ИГ1* устроили протесты в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Протяженность маршрута 13-го совместного патрулирования Турции и РФ в Идлибе составила 23 километра. Сирийцы закидали камнями конвой США в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных на юге Ракки; обменивались ударами с боевиками в южной части Идлиба; провели рейды в районе поселения Карфа в Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на юге Хасаки; обвинялось в установке СВУ в сельскохозяйственном районе в иракской провинции Дияла.

Протурецкие силы: вели междоусобную борьбу в районе города Рас аль-Айн в северной части Хасаки; устроили стрельбу в городе Африн.

ВС Турции: заявили об уничтожении трех членов РПК в Северном Ираке.

Курдские вооруженные бандгруппы: пережили атаку неизвестных к западу от Ракки; столкнулись с неизвестными боевиками у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: осуществили патрулирование на северо-востоке Хасаки; столкнулись с сопротивлением мирных жителей в районе Тель-Тамра.

Международная коалиция: задействовала авиацию в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провела мониторинг на шоссе М-4 в Идлибе.

ВС Ирака: обследовали территорию провинции Киркук.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки в городе Африн развернулись боевые действия между группировками «Дивизия аль-Хамза» и «Джейш аль-Ислам»*****. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что к столкновениям привела попытка боевиков «Дивизии аль-Хамза» забрать товар в одном из магазинов бесплатно. Получив отказ, радикалы открыли стрельбу. С целью урегулировать конфликт в район были переброшены боевики «Джейш аль-Ислам». Во время стычек был убит один из гражданских лиц, а также пострадали несколько детей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные организовали вылазку в районе нефтяного поля Аль-Омар, подконтрольного «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что в результате нападения один из курдских боевиков был ранен. Предполагается, что налет был произведен террористами «Исламского государства», действующими в составе «спящих ячеек».

Позднее в зонах контроля SDF наблюдались вылеты ВВС международной коалиции. Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщал, что самолеты западного альянса были замечены над городом Джейдет-Акидат.

Провинция Даръа

Агентство новостей SOHR публиковало информацию о новом нападении неизвестных в Даръа. Террористы застрелили одного из сирийских чиновников в районе населенного пункта Аль-Музайриб. Двое сопровождавших его лиц получили ранения.

Во второй половине дня сирийские военные провели обыски в восточной части региона, в результате которых несколько человек были арестованы. Все они обвиняются в осуществлении подпольной террористической деятельности. Рейды состоялись в районе населенного пункта Карфа.

Провинция Идлиб

Стало известно, что турецкий лейтенант по имени Канберт Татар, получивший ранения в результате взрыва хранилища с боеприпасами в районе Джиср аш-Шугура, скончался в больнице. Напомним, инцидент произошел в минувшую среду.

На шоссе М-4 состоялось 13-е совместное патрулирование Турции и РФ. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), объединенные силы военной полиции РФ и ВС Турции обследовали территорию магистрали между населенными пунктами Тарнаба и Кафр Шлая. В результате общая протяженность маршрута мониторинга составила 23 километра.

Позднее поступили сообщения о возобновившихся вооруженных стычках в южной части Идлиба. Сирийская Арабская Армия (САА) и террористы вели перестрелки в горном районе Джебель аз-Завия. О потерях сторон в живой силе или технике до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Неизвестные организовали нападение на курдских боевиков западнее административного центра региона. Информационный портал Al Nour передавал, что атака произошла у населенного пункта Аль-Идхар. Никаких данных о последствиях налета все еще не публиковалось.

Тем временем Twitter-канал (Step_Agency) сообщал, что еще один налет имел место в зоне контроля Сирийской Арабской Армии (САА) и проправительственных сил. В результате были убиты шесть бойцов ополчения Национальных сил обороны****** (NDF). В организации вылазки обвиняются джихадисты подпольных групп «Исламского государства».

Поступали данные о пожаре к северу от Ракки. Военный источник в Twitter (Mohamadothman1o) передавал, что огонь распространился на полях, прилегающих к населенному пункту Аль-Васыта, в результате чего пострадали более 500 дунамов сельскохозяйственных земель. Очевидцы называют причиной возгорания неисправность одного из комбайнов для уборки урожая.

Провинция Хасака

На северо-востоке Хасаки состоялось патрулирование ВС США. По данным новостного агентства Al Nour, американские военные обследовали местность в районе города Аль-Маликия.

Позднее поступили сообщения о том, что солдаты США столкнулись с недовольством мирных жителей, попытавшись проехать в сторону деревень Аль-Кахира и Аль-Душайша западнее Тель-Тамра. Twitter-канал (HarbiehNadie) передавал, что конвой был атакован камнями.

Сообщалось о взрыве заминированного автомобиля в населенном пункте Меркада в южной части региона. СВУ было заложено в машине, принадлежавшей членам SDF. Тем не менее жертв в результате взрыва удалось избежать.

В поселении Айн аль-Хусан неподалеку от Рас аль-Айна фиксировались междоусобицы в рядах протурецких боевиков. Как передавал информационный портал SANA News, бои разворачивались между членами формирования «Дивизия аль-Хамза». Несколько радикалов были убиты в ходе столкновений. Известно, что причиной стычек стали взаимные обвинения в контрабанде ценностей в Турцию.

В лагере «Аль-Хол» состоялись протестные акции жен террористов «Исламского государства». Военный источник в Twitter (EndiZentarmi) сообщал, что женщины требовали от курдских боевиков, под контролем которых находится пункт временного размещения, освободить боевиков ИГ, отбывающих наказание в тюрьмах. В то же время митингующие выкрикивали лозунги о незыблемости ИГИЛ1. Одновременно с этим в лагере произошло очередное убийство — иракский беженец был найден мертвым у своей палатки.

Ирак

В сельскохозяйственном районе на востоке Ирака накануне прогремели несколько взрывов. По информации новостного агентства Puk Media, они произошли на полях неподалеку от города Аль-Микдадия. В результате пострадали два местных фермера. В установке взрывных устройств подозреваются террористы «Исламского государства».

В пустынных областях страны продолжились обыски, проводимые иракскими ВС при поддержке отрядов ополчения «Хашд Шааби». Отмечалось, что рейды в Киркуке привели к задержанию нескольких лиц, подозреваемых в связях с ИГИЛ.

Минобороны Турции сообщило о ликвидации трех курдских боевиков на севере страны. Отмечалось, что убежища Рабочей партии Курдистана (РПК) были обнаружены в ходе разведывательных вылетов турецких ВВС.

1 Организация запрещена на территории РФ.