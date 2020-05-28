Саакашвили рассказал об опасности «балканизации» Украины

Киев, 28 мая. Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сейчас возглавляет исполнительный комитет реформ, заявил об опасности усиления «российского влияния» в некоторых регионах Украины.

По его словам, киевские власти опасаются, что в некоторых регионах Украины усилится «российское влияние» и произойдет «балканизация» страны.

«Мы оказались сейчас в ситуации, когда Россия получит выгоду от отсутствия процесса реформ на Украине. Мы видим свидетельства этого и в открытых источниках информации, и в некоторых разведывательных данных. Опасность в том, что отдельные регионы могут попасть под российское влияние», — приводит ТАСС слова политика.

Саакашвили назвал это балканским сценарием и пообещал сделать все, чтобы этого не произошло.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко пригласил в 2015 году Михаила Саакашвили на Украину, предоставив ему гражданство, и назначил губернатором Одесской области. Однако спустя два года Саакашвили лишили гражданства, и он покинул Украину. Владимир Зеленский, став президентом Украины, восстановил гражданство экс-главы Одесской области, в мае 2020 года назначил его главой исполнительного комитета реформ.