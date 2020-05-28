Ресурсы ПНС Ливии в соцсетях присвоили Турции снаряжение, поставленное Западом в 2017 году

Триполи, 28 мая. Аккаунты в социальных сетях, поддерживающие так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, решили присвоить Турции оборудование и снаряжение для саперов (EOD), предоставленное Великобританией и США еще в 2017 году. Фотографии британской и американской спецтехники и костюмов для разминирования, сделанные три года назад, выдаются сторонниками триполитанского режима за турецкую помощь. Об этом сообщил израильский аналитик на своей странице в Twitter.

При этом продвигающие интересы ПНС Ливии источники пытаются убедить пользователей соцсетей в том, что якобы Анкара поставила данное оборудование и спецкостюмы для разминирования взрывоопасных устройств и боеприпасов «правительству» Файеза Сарраджа будто бы из-за возросшей угрозы безопасности в Триполи.

Однако, как удалось выяснить автору поста в Twitter, данные снимки были сделаны еще в 2017 году, когда Соединенные Штаты и Великобритания привезли все это оснащение в Ливию в рамках кампании по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. Таким образом, протурецкие аккаунты пытаются прикрыть агрессию Турции против ливийского народа якобы благими намерениями, которых, Анкара в этой стране никогда не проявляла, поэтому, очевидно, в ход и пошли фотографии сторонней помощи трехлетней давности.

Стоит отметить, что единственное, чем уже достаточно долгое время «помогает» Турция Ливии — это уничтожением ее суверенитета путем вмешательства во внутренние дела североафриканской страны. После заключения в конце прошлого года турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом преступного соглашения о военном сотрудничестве с главарем ПНС Файезом Сарраджем, контрабанда оружия Анкарой на ливийскую территорию лишь увеличилась. При этом продолжающиеся поставки оружия, боеприпасов и современной боевой техники боевикам, захватившим Триполи, нарушают эмбарго ООН от 2011 года.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о маршрутах, которыми пользуются турецкие власти для осуществления незаконных перевозок вооружений в Ливию. Такая деятельность провоцирует эскалацию напряженности и продолжение кровопролития, а также подрывает предложенные международным сообществом по итогам берлинской конференции мирные инициативы по политическому урегулированию внутриливийского кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.