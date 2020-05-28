Эксперт рассказал, как на рубле сказалась слабая макростатистика из США

Москва, 28 мая. Рубль после снижения в утренние часы четверга ближе к вечеру смог заметно увеличить преимущество в паре с долларом. Как заявил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал», доллар оказался под давлением на глобальных рынках после выхода слабой макростатистики из США.

В утренние часы курс рубля шел вниз вместе с большинством других валют на развивающихся рынках, которые оставались под давлением ухода инвесторов от риска из-за разногласий между США и Китаем по ситуации в Гонконге. Растущие котировки нефти в середине дня помогли рублю отыграть часть потерь, российская валюта вышла в плюс в паре с долларом и евро.

«В дальнейшем отечественной валюте удалось заметно увеличить преимущество в паре с долларом. Американская валюта оказалась под давлением на глобальных рынках после выхода слабой макростатистики из США», — сообщил Кравченко.

Как уточнил эксперт, в худшую сторону были уточнены данные по падению ВВП Соединенных Штатов в первом квартале текущего года с минус 4,8% до минус 5,0%. Кроме того, неутешительные данные касались безработицы в США: количество заявок на пособия в неделю хоть и снижается после кризисных пиков, но все же оказалось хуже рыночных ожиданий (2,123 млн против ожидавшихся 2,1 млн).

«В результате к окончанию рабочего дня индекс доллара снижался на 0,5%. В том числе примерно на столько же доллар падал к евро, в результате чего на российском рынке рубль демонстрировал гораздо более существенное укрепление в паре с долларом, чем против евро», — резюмировал эксперт.

К 20.00 по московскому времени курс доллара по данным Московской биржи составил 70,17 рубля. Евро — 77,75 рубля.

Ранее в четверг Центробанк РФ озвучил данные по международным резервам России. По данным регулятора на 22 мая, рост по сравнению с показателем на 15 мая составил 0,4%. Сейчас международные резервные фонды РФ составляют 565,3 млрд долларов. Рост в ЦБ объяснили «положительной переоценкой».