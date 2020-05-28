В Сети появились фото двух убитых солдат ВС Турции на юге Триполи

Триполи, 28 мая. Пользователь Twitter, поддерживающий силы Ливийской национальной армии (ЛНА), опубликовал фото погибших турецких солдат на юге Триполи, о чем свидетельствует форма, в которую одеты убитые.

Это еще одно свидетельство присутствия турецкого военного контингента в Ливии. Ранее официальный спикер Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад Мисмари на пресс-конференции продемонстрировал журналистам видеозаписи тренировок террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в порту Триполи. Обучение проводили турецкие офицеры. Кроме того, на большинстве кадров фигурируют сирийские наемники, которых Анкара регулярно перебрасывает в Ливию воздушными и морскими путями.

На другом видео, снятом камерой с турецкого MRAP Kirpi, была зафиксирована транспортировка бронемашины из порта Измир (Турция) в порт Триполи, что нарушает оружейное эмбарго ООН и доказывает военное присутствие Анкары в регионе.