Иркутск, 28 мая. Депутаты обсудили проблему подтопления частного сектора в Иркутске. Главы профильных комитетов доложили о текущей ситуации и рассказали о мерах поддержки для жителей.

Отмечается, что на территории города находится около десяти зон, где существует угроза подтопления. Городское руководство разработало подробный план действий, который предусматривает эвакуацию населения, организацию передвижного пункта скорой помощи и подвоз горячего питания в случае ЧС.

Депутат Александр Квасов подчеркнул, что на текущий год необходимо выработать механизм по выделению средств из резервного фонда для решения проблемы подтоплений, передает infox.ru.

«Тогда при возникновении чрезвычайной ситуации у нас уже будут и полномочия, и деньги, и мы эту проблему решим», – заявил он.

Депутат Алексей Савельев заявил, что он не уверен, что Иркутск полностью готов к подобным чрезвычайным ситуациям. Он поддержал идею о тщательной проработке проблемы.