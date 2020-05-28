Захарова оценила планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Москва, 28 мая. Заявление США о намерении ввести санкции против «Северного потока — 2» выглядит цинично на фоне действий многих стран по стабилизации энергетических рынков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Дипломат с сожалением отметила, что в США доминируют чиновники, которые используют энергетический фактор для продолжения антироссийской и антиевропейской политики. Заявления о планах ввести санкции против «Северного потока — 2» говорят о том, что даже в непростые времена в Штатах продолжают набирать обороты силы, которые намерены диктовать другим государствам, какую энергетическую политики они должны осуществлять, отметила Захарова.

Она напомнила, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом, о чем неоднократно говорила Россия. Проект повысит энергобезопасность Европы и укрепит ее экономический потенциал, добавила представитель российского дипломатического ведомства.

«Видимо, США решили продолжить курс на снижение в своих интересах конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ, — сказала Захарова. — Это смотрится странно и цинично на фоне осуществления значительным числом стран серьезных мер по стабилизации энергетических рынков. Напомню, это отвечает интересам и американских компаний».

Напомним, американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил о планах США ввести санкции против «Северного потока — 2». Целью ограничительных мер будет воспрепятствование введению трубопровода в строй, сообщил дипломат.