Фейк о МиГ-29 нужен США для поддержания мифа о «российской угрозе»

Москва, 28 мая. Фейковые заявления американского командования о якобы поставках в Ливию российских МиГ-29 необходимы для перераспределения средств из оборонного бюджета США. Такую точку зрения высказал научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Гафуров.
По словам эксперта, все предоставленные американцами доказательства являются фейками, а сама акция — провокацией для поддержания мифа о «российской угрозе», передает «ПолитРоссия».
«Понятно, что никаких наших самолетов там нет, это России просто не нужно. Да и сами самолеты — это истребители, а не бомбардировщики, которые теоретически могли бы понадобиться Хафтару. Воевать в воздухе же там просто не с кем. Да и вообще, это просто не укладывается ни в какие рамки», — заявил Гафуров.
Востоковед подчеркнул, что поставки истребителей в Ливию не отвечают внешнеполитическому курсу России. Пугая американское общество мнимой российской угрозой, Пентагон рассчитывает на перераспределение средств из оборонного бюджета США.
«Там (в США. — Прим. ФАН) ведется борьба очень серьезных, очень сложных политических сил, которая сейчас обостряется надвигающимися выборами. Существует тенденция на уход США из Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки и на концентрацию на Дальнем Востоке против Китая. А это, соответственно, означает перераспределение оборонных фондов», — считает эксперт.