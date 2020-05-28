Фейк о МиГ-29 нужен США для поддержания мифа о «российской угрозе»

Москва, 28 мая. Фейковые заявления американского командования о якобы поставках в Ливию российских МиГ-29 необходимы для перераспределения средств из оборонного бюджета США. Такую точку зрения высказал научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики Саид Гафуров.

По словам эксперта, все предоставленные американцами доказательства являются фейками, а сама акция — провокацией для поддержания мифа о «российской угрозе», передает «ПолитРоссия».

«Понятно, что никаких наших самолетов там нет, это России просто не нужно. Да и сами самолеты — это истребители, а не бомбардировщики, которые теоретически могли бы понадобиться Хафтару. Воевать в воздухе же там просто не с кем. Да и вообще, это просто не укладывается ни в какие рамки», — заявил Гафуров.

Востоковед подчеркнул, что поставки истребителей в Ливию не отвечают внешнеполитическому курсу России. Пугая американское общество мнимой российской угрозой, Пентагон рассчитывает на перераспределение средств из оборонного бюджета США.