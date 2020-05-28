Сивков предрек США катастрофу в случае возобновления ядерных испытаний

США хотят добиться мирового ядерного превосходства, но ответ России может просто стереть Америку с лица Земли. Об этом заявил военный аналитик Константин Сивков, комментируя возможный выход Вашингтона из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Американское издание Washington Post сообщило, что в Белом доме обсуждали возможность провести ядерные испытания — впервые с 1992 года. Москва в контексте этих событий не исключает, что США готовят почву для отзыва своей подписи под документом о запрещении ядерных испытаний.

«Мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

США до сих пор не ратифицировали этот документ, хоть и подписали его еще в 1996 году. Доктор военных наук, председатель Союза геополитиков Константин Сивков считает: возможный выход США из соглашения — еще один шаг Вашингтона к развязыванию полномасштабной гонки вооружений.

«Почему им надо выходить из договора? Проблема в том, что в США полностью отсутствуют мощности по обогащению урана до уровня, позволяющего использовать его в ядерном оружии. Да, это феномен, это странная вещь. Но это так», — сказал Константин Сивков в комментарии ФАН.

Сейчас Штаты вынуждены обходиться тем, что у них есть: это боеголовки, которые американская сторона должна была уничтожить в соответствии с требованием Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По словам Сивкова, Вашингтон этого так и не сделал, но за минувшие 30 лет вооружения могли утратить свою боеспособность. Кроме того, Штаты озабочены производством боеголовок нового типа.

«Это заставляет американцев выходить из договора по ограничению ядерных испытаний. <…> То, что они развязывают гонку ядерных вооружений — чисто политическое решение, и оно не продиктовано никакой необходимостью. США, в соответствии со стремлением заполучить ядерное превосходство над всем миром и диктовать свою волю, идут на выход из всех договоров», — сказал эксперт.

Если амбиции Вашингтона выйдут из стадии идей на реализацию, Москва за ответом не постоит. Возобновление ядерных испытаний в США в перспективе может обернуться для американцев катастрофой. Сивков рассказал о «супербоеголовке», которую могут создать в России и которая, в случае применения, уничтожит американский континент.

«Есть козырь, о котором неплохо бы помнить. Россия может сейчас начать производство супербоеголовок мультимегатонного класса — 100 или даже 200 мегатонн, — которые могут стать боевой частью таких ракет, как «Посейдон» и «Сармат». Их применение по территории США будет иметь критические последствия <…> Континент будет разрушен. Не весь, конечно, но произойдут разломы, чудовищные землетрясения, взрывы вулканов. Если этот козырь мы в действие введем, Соединенным Штатам придется поджать хвост», — предрек Константин Сивков.

Кроме того, у России есть возможность создания крылатой ракеты сверхбольшой дальности типа наподобие ракеты Х-101. Дальность этой стратегической крылатой ракеты класса «воздух-земля» — 5,5 тысячи километров.