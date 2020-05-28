Новая «система мониторинга» от Васильевой позволит продолжить манипуляции со статистикой

Москва, 28 мая. Новая «система мониторинга» по смертности медиков, которые работали с людьми с коронавирусом, представленная главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой, предназначена для новых манипуляций со статистическими данными.

Эта система от аффилированной с блогером Алексеем Навальным организации представляет собой «преемника» «интерактивной карты проблем». Ранее Васильева заявила о намерениях направить в Роспотребнадзор, Минздрав и Росстат письмо с просьбой предоставить статистику по смертности врачей. Об этом пишет PolitInfo.

«На основании этих данных мы оценим угрозы коронавирусной инфекции для медработников России и разработаем программу мониторинга факторов риска заболеваемости и смертности медиков на фоне пандемии», — сказала на своем YouTube-канале глава «Альянса врачей».

Пока неизвестно, как будет работать новая система, но уже можно предположить, что он должен заменить «интерактивную карту проблем», которая себя не оправдала. С помощью этого инструмента врачи из регионов могут оставить жалобу или рассказать о нехватке средств индивидуальной защиты. Сообщение после модерации, а, вернее, после полного ее отсутствия, появляется на сайте.

Telegram-канал «АнтиНавальный» решил проверить качество модерации публикуемой на сайте информации и отправил запрос с фиктивного почтового ящика. Аналогичным образом сработало издание Nation News. Вся отправленные жалобы были придуманными и никакого отношения к реальности не имели, но опубликованы на сайте «Альянса врачей» все-таки были.

Скорее всего, новая «система мониторинга» придет на смену старой, которая полностью провалилась и не доказала своей эффективности. Примечательно, что модераторы вообще не проверяли отправляемую им информацию, тем самым вбрасывая недостоверные данные через карту. Таким образом, новая схема мониторинга от «Альянса врачей» Васильевой может стать площадкой для распространения вбросов и фейков.