Христианские отряды ополчения Сирии зачищают пустыню от остатков ИГИЛ

Христианские отряды народного ополчения продолжают поиски террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в провинции Хама. В этот раз бойцы подразделений из Скальбии и Мхарды отправились проверить местность в районе населенного пункта Итрия. Корреспонденты Федерального агентства новостей отправились на зачистку пустыни вместе с сирийскими бойцами.

В ходе рейда ополченцы проверили около 30 километров пустынной дороги в районе, где могут действовать исламисты или остаться установленные ими мины. Для передвижения христианское ополчение использует пикапы, микроавтобусы и грузовики, которые стали желтыми из-за въевшейся в краску пыли.

Как объяснили ополченцы корреспондентам ФАН, пустынные пространства центральной Сирии на самом деле далеко не пусты. В песках скрыты неприметные лощины, арыки, брошенные дома бедуинов, старые укрепления боевиков ИГИЛ1. В любой момент бойцам ополчения может грозить нападение, поэтому колонна движется осторожно, передовые дозоры на мотоциклах сообщают командирам о любой возможной опасности.

Во время рейда тут и там ополченцы находят в пустошах предметы, оставшиеся от боевиков — части одежды, посуду и боеприпасы. Иногда в пустыне попадается даже старая военная техника — например, танк, который напоминает о жестоких боях, которые кипели здесь более четырех лет назад.

Рейд, в который корреспонденты ФАН отправились вместе с ополченцами, не обошелся без происшествий — на дороге было обнаружено самодельное взрывное устройство. Не желая рисковать, ополченцы решили уничтожить его с помощью пластита.

В остальном операция по зачистке пустыни в этот раз прошла спокойно — бойцы ополчения откровенно скучали. Однако не всегда рейды проходят так гладко — никто не может точно назвать количество боевиков из «спящих ячеек» ИГИЛ, которые действуют в этих краях. Видимо, их немного, но отследить маршруты их передвижения и обнаружить их базы очень непросто.

Ополченцам придется нести свою службу до тех пор, пока с террористической угрозой в Сирии не будет покончено.

1 Организация запрещена на территории РФ.