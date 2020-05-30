В России зафиксировали опасный всплеск овершаринга на фоне самоизоляции

В соцсетях на 28% выросло число публикаций, содержащих личную информацию. Дорогостоящие вещи, бытовую технику, гаджеты, домашний интерьер демонстрируют в Сети юноши и девушки в возрасте от 13 до 17 лет. К такому выводу пришли специалисты мониторингового центра «Безопасность 2.0» при Общественной палате России, изучив 3,5 тысячи открытых страниц подростков из Центрального, Дальневосточного, Южного федеральных округов, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

«На перовом месте Москва (357 публикаций), Московская область (304). На втором Санкт-Петербург (285) и Ленинградская область (234), на третьем Красноярский край (162). Далее следуют Нижегородская область (134), Республика Крым (117)», — сообщила корреспонденту Федерального агентства новостей член Общественной палаты России Елена Сутормина.

Спасаясь от безделья в условиях самоизоляции, молодежь наполняет «ВКонтакте» и Instagram милыми селфи. 60% контента занимают так называемые онлайн-челленджи. В апреле шведский блогер Firo прикрыла свое тело подушкой и запустила новый тренд. К флешмобу #pillowchalenge присоединились тысячи российских девушек и даже 64-летняя советская актриса Наталья Андрейченко.

Певец Филипп Киркоров помыл зеркало в разных образах в рамках флешмоба #wipeitdownchallenge. За один час видео собрало в TikTok два миллиона просмотров. И это лишь самые безобидные активности, которые с восторгом подхватывают тинейджеры ради хайпа и развлечения. Например, участники #Fire Challenge обливают себя горючей жидкостью, затем поджигают и пробуют быстро потушить пламя.

«Один подросток подпрыгивает, у него выбивает ноги, он ударяется падает и может сильно удариться головой… То есть вы понимаете, это уже вообще опасно! — восклицает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. — Подростки выкладывают о себе сведения на фоне домашнего интерьера, дорогой мебели. Мы опасаемся, что этим могут пользоваться кибермошенники».

По данным Генпрокуратуры России на март 2020 года, число тяжких преступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 13%. За два месяца самоизоляции на горячую линию Центра безопасного Интернета в России стало поступать в два раза больше обращений. На этом фоне беспечная «открытость» в Сети может привести к росту кибер-и оффлайн-преступлений в отношении несовершеннолетних, предупреждают эксперты. Фото из квартиры или дома, к тому же, с указанием геолокации, способно рассказать мошеннику о его владельце слишком много.

«Ему достаточно одной зацепки, чтобы раскрутить цепочку и собрать данные, которые подросток вовсе не собирался давать: где и с кем он живет, о составе семьи, об имущественном положении», — объяснил аналитик Регионального общественного центра Интернет-технологий Урван Парфентьев.

Такая информация может быть использована и для грабежа, отметил он.

«Легко проверить по спутниковым картам, какой это примерно район. Можно посмотреть по френдам в соцсети, которые могли оставить гораздо больше информации. Там будет уже конкретная, текстовая, точечная привязка. Таким образом, можно установить достаточно четкую локализацию, — сказал эксперт. — Есть ли сигнализация на окнах, какие замки, насколько богатая обстановка в квартире. Проще говоря, есть смысл туда лезть или нет».

Независимый эксперт по страхованию киберрисков и сложных видов страхования бизнеса Владимир Кремер уверен: пока россияне выкладывают в общий доступ все больше личной информации, подобные риски будут расти.

«Страховых продуктов, которые могли бы защитить физических лиц от такого рода краж, пока не существует», — сказал он.

По данным ОП РФ, в России 60% родителей не знают, что делают их дети в Интернете. Отсутствие контроля нередко оборачивается бедой.

«Эти видеоролики дают информацию об интересах и страхах подростка. Преступники могут предложить своей жертве платную компьютерную игру или подписку на якобы премиум аккаунт, где эти видеоролики будут собирать огромные лайки. Или наоборот, это встречается реже, по крайней мере, в России, ребенку будут угрожать штрафом за неподобающее поведение, то есть по сути вымогать с него деньги, — рассказал Урван Парфентьев. — Реально никакой услуги подросток не получит, а его деньги, заплаченные за премиум-аккаунт, утекут к мошенникам».

Эксперты призывают россиян не выкладывать в Сеть лишнего и вообще переключиться на оффлайн. Тем более, что страна уже начинает смягчать ограничения по коронавирусу.

«Понятно, что подростку не понравится, когда родители будут пытаться зайти в его аккаунт. Им нужно доверительно объяснить, что сейчас век информатики, но, в то же время, открытость опасна, — считает Елена Сутормина. — Подростки и так много сидят в Интернете. В период самоизоляции родителям, близким необходимо отодвигать детей от Интернета и социальных сетей, приучать к чтению. Чтение ни одна социальная сеть не заменит».

Чтобы научить молодежь распознавать опасность в Сети и правильно распоряжаться своими персональными данными, российские власти намерены включить в школьные предметы «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спецкурс по кибербезопасности.

Ранее певица Валерия отказала коллеге Аните Цой провести прямой эфир в Instagram, а также челленджи, назвав один из них «трешем». Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников сообщил о спаде волны заражения коронавирусной инфекцией в России.