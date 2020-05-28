Защитить трудящихся и безработных: какие новые меры поддержки анонсировал президент​​​​​​​

Москва, 28 мая. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ситуации на рынке труда. В ходе мероприятия глава государства отметил, что внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным на всех уровнях власти.

«Напомню: сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе, и это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди», — подчеркнул Путин.

Осознавая сложность нынешнего положения рынка труда, президент расширил меры поддержки граждан, временно оставшихся без работы. Так, Путин поручил продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Таким образом, такая поддержка затронет тех, кто потерял работу еще в начале 2019 года. Напомним, что оставшимся без работы начиная с 1 марта 2020 года автоматически начисляется максимальное пособие по безработице — 12 тысяч 130 рублей в месяц.

«Учитывая сегодняшнее непростое положение в экономике и на рынке труда, согласен со следующим предложением, а именно: продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, давайте договоримся об этом, как вы и предложили, будет действовать до 1 октября 2020 года», — уточнил глава государства.

Помимо этого, Путин поручил увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысяч рублей в месяц. В таком объеме оно будет выплачиваться также в течение трех месяцев, до 1 августа. Эта мера затронет тех, у кого не имеется подтвержденного прежнего дохода, достаточного стажа на предыдущем месте работы, а также тех, кто не был трудоустроен официально.

«Такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства, поэтому давайте увеличим минимальное пособие по безработице втрое», — сказал президент.

Новые меры поддержки коснулись и временно безработных родителей. Ранее президент уже установил пособия в 3 тысячи рублей на каждого ребенка, где хотя бы один из родителей потерял работу из-за пандемии. В этот раз Путин поручил расширить получателей такой помощи и установить пособия в 3 тысячи рублей на детей для каждого гражданина независимо от того, когда и по какой причине он стал безработным.

«Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года. Они также должны получать по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась, и, конечно, найти людям работу, даже если они потеряли её до 1 марта, очень сложно сегодня», — объяснил президент.

Как справедливо отметил Путин, кроме граждан, работающих по найму, с трудностями столкнулись и многие индивидуальные предприниматели (ИП). В связи с этим президент принял решение о выплате всем утратившим статус ИП максимального пособия по безработице в 12 тысяч 130 рублей.

«Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице также по верхней планке, а именно 12 тысяч 130 рублей, и выплачивать его также в течение трех месяцев», — сказал он.

Кроме того, глава государства поручил правительству подготовить нормативную базу для изменений в трудовом законодательстве, которые будут регулировать права граждан, работающих в режиме удаленной занятости. Очевидно, что за время самоизоляции многие компании отметили эффективность такого формата работы, что позволит увеличить кадровые резервы за счет привлечения к деятельности молодых мам и людей с ограниченными возможностями здоровья.